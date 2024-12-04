«Самураем себя возомнил»: россиянин с катаной штурмовал соседей и залил подъезд кровью

В Петербурге мужчина с катаной штурмовал соседскую квартиру с рабочими. Его возмутило, что они слишком громко делают ремонт.

Неадекватный петербуржец в ноябре избил рабочего в ЖК на Екатерининском проспекте. Рецидивист отобрал у него перфоратор и записал на видео обещания мужчины, где он поклялся, что сверлить больше не будет. На кадрах несчастный работяга предстал с окровавленным лицом.

Повторная ситуация произошла 2 декабря и вновь из-за ремонта. Собственник квартиры рассказал, что нападавший хотел снова повторить свой первый триумф. Но рабочие оказались сильнее — выгнали неадеквата и продолжили работать.

«У меня рабочие посерьезнее — они его прогнали. Он ушел, где-то выпил, опять вернулся через пару часов то ли с катаной, то ли с ножом. Самураем, видать, себя возомнил», — рассказал собственник квартиры Telegram-каналу Mash на Мойке.

Агрессивный петербуржец начал ломиться дверь и случайно порезался. В итоге он залил подъезд кровью и убежал в неизвестном направлении.

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