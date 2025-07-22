Житель Урала попал к врачам с разросшейся опухолью, ставшей его «второй головой»

Уральские хирурги провели уникальную операцию на черепе мужчины, удалив опухоль, из-за которой у пациента словно возникла «вторая голова». Об этом пишет РЕН ТВ.

Житель Краснотурьинска поступил к специалистам Свердловского областного онкодиспансера с менингиомой, которая полностью разрушила участок черепной кости. Нейрохирурги удивились тому, что пациент обратился к ним так поздно, когда новообразование уже достигло размера примерно 15 на 15 сантиметров.

Операция проходила в два этапа. Сперва медики провели эмболизацию сосудов, питающих опухоль, чтобы минимизировать кровопотерю. Затем отделили опухоль от мозговых оболочек.

Менингиома обычно возникает из клеток головного и спинного мозга, зачастую бывает доброкачественной. Однако иногда агрессивно растет в организме пациента. При этом опухоль может длительное время не проявлять себя.

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