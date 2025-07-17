Мужчина из Новосибирска обратился к врачам из-за старого шрама, который покрылся язвами на солнце

Новосибирские врачи пересадили кожу местному жителю, чей старый шрам на ноге едва не расплавился из-за слишком долгого пребывания на солнце. Об этом пишет «Доктор Питер».

Сообщается, что 50-летний сибиряк обратился к медикам, когда его давно затянувшийся рубец на голени превратился в открытую рану. После расспроса пациента, врачи выяснили, что еще в детстве он получил ожог, когда облился кипятком. Рана много лет никак не беспокоила пострадавшего.

«Мужчина долго был на открытом солнце, нога не была закрыта одеждой. В результате произошло то, что и должно было произойти: к ожогу кипятком добавился солнечный ожог», — рассказал пластический хирург.

По словам специалиста, сама по себе рубцовая ткань очень травматична и долго заживает. В данном случае она не справилась с агрессией солнечных лучей, из-за чего на ней начала появляться язвы.

Сперва медики исключили самый худший диагноз — рак кожи. Тем не менее, помощь мужчине все же потребовалось. Для более успешного проведения операции хирургам пришлось закрыть рану взятым с живота лоскутом кожи размером 13х8см.

В свою очередь, «донорский» участок живота врачи ушили аккуратным косметическим швом. Благодаря тому, что кожаный лоскут прижился, сибиряк смог быстро оправиться и выписаться из больницы. Врачи рекомендовали ему впредь избегать долгого нахождения на солнце.

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