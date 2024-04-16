Житель Удмуртии напоил и изнасиловал 16-летнюю дочь сожительницы

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Удмуртии за изнасилование 16-летней падчерицы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Осенью 2023 года мужчина распивал алкоголь в доме, где находилась дочь его сожительницы. Отчим решил напоить падчерицу. После он воспользовался бессознательным состоянием подростка и изнасиловал ее. В тот момент она не могла сопротивляться.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Россиянин полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учёл как отягчающие (совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения) так и смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, наличие маленького ребёнка. Ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что сантехника из Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании семилетней падчерицы. Мужчину задержали в Приморском районе. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетней.