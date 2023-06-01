Житель Тюмени убил соседку, а после сутки переписывался по телефону с ее родственниками

Тюменец зарезал свою соседку, а потом сутки переписывался по телефону с ее родственниками. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК по Тюменской области.

Отмечается, что конфликт произошел во время общения обвиняемого с девушкой. В результате ссоры мужчина схватил нож и нанес жертве не менее 12 ударов в область шеи. Она скончалась на месте от полученных травм, а преступник скрылся.

Целые сутки убийца с мобильного телефона от лица жертвы вел переписку с ее родными. Тело девушки обнаружил знакомый, который пришел к ней в гости.

Подчеркивается, что убийца был дома у девушки под надуманным предлогом. Он сообщил соседке, что планирует уехать в другой регион и хочет передать ключи от квартиры, чтобы она за ней присмотрела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали беглеца. Тюменец уже дал признательные показания. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье женщина убила сожителя, облив его кипятком из чайника. Подозреваемая проживала вместе со своей жертвой. Они снимали комнату в частном доме.