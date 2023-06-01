В Подмосковье женщина убила сожителя, облив его кипятком из чайника

В подмосковном поселке Малаховка женщина убила своего приятеля. Сначала она ударила его ножом, а затем добила, облив кипятком из чайника. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, подозреваемая проживала вместе со своей жертвой. Они вместе снимали комнату в частном доме. В один из дней между знакомыми произошел конфликт. 43-летняя россиянка настолько разозлилась, что схватилась за орудие и воткнула его острием мужчине в живот. После этого она взяла чайник и выпила горячую воду из него прямо на товарища.

Сразу о случившемся уроженка Ивановской области рассказывать никому не стала. Она вытащила из тела нож и поспешила от него избавиться, выкинув в пруд. Домой она вернулась лишь спустя два дня и позвонила в экстренные службы. Остальные подробности дела уточняются.

Ранее в Москве массажист убил своего клиента и замаскировал свое преступление под самоубийство. Как стало известно следствию, специалист ударил клиента, связал и задушил. А все из-за того, что пришедший за оказанием услуги потребовал, чтобы ему за дополнительную плату организовали еще и интим.