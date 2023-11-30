Житель Тюмени при детях выстрелил в глаз мужчине из-за спора о парковке

В Тюмени местный житель выстрелил в глаз незнакомцу при детях из-за места на парковке. Об этом пишет Ura.ru.

По данным источника, ЧП произошло 30 июня. Между двумя мужчинами, один из которых был с несовершеннолетними детьми, случился конфликт из-за парковочного места. Уточняется, что пострадавший собирался развернуться, используя как «карман» парковочное место для инвалидов. В какой-то момент прямо перед его автомобилем туда резко заехала другая машина. Из нее выбежал мужчина и начал что-то агрессивно выкрикивать.

Затем агрессор подошел к россиянину и выстрелил ему в глаз из травматического пистолета в присутствии несовершеннолетних детей. В результате тюменец частично ослеп.

Пострадавший написал заявление в полицию, однако за пять месяцев расследование уголовного дела «не сдвинулось с места». В настоящий момент стрелявший находится под подпиской о невыезде.

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