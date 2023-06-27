Житель Тюмени избил свою мать и угрожал ей ножом, чтобы получить 60 рублей на пиво

Житель Тюмени захотел пива и попросил денег у матери. Когда женщина отказала, он избил ее и стал угрожать ножом. Мать отдала все, что было — 60 рублей.

Об этом сообщает Ura.ru.

В судебном акте по делу сообщается, что мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. После отказа в деньгах он нанес матери не менее трех ударов по рукам. Ударил ее по голове и, схватив за волосы, бил в грудь, а позже ногами по всему телу и по лицу. В конце концов, схватив нож, он стал угрожать потерпевшей.

Мужчина был осужден сразу по трем преступлениям: помимо разбоя в отношении матери, он также обвинен в краже и покупке наркотиков. Его приговорили к четырем годам и 10 месяцам лишения свободы. Из-за легкой степени отсталости и наличия малолетнего ребенка приговор был смягчен.

Ранее мы писали, что 39-летний москвич, который хотел пожить у матери несколько дней, поджег ее квартиру в Северном Чертаново после отказа.