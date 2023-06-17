Сын хотел пожить у матери и после отказа поджег ее квартиру

Сын поджег квартиру матери после того, как она отказалась дать ему пожить в ней несколько дней. Инцидент произошел в Москве в Северном Чертаново.

39-летний мужчина приехал в Москву из другого региона вместе со своей супругой. Он попросил у матери место для проживания на несколько дней, но женщина отказала в просьбе. Тогда разъяренный мужчина задумал месть.

Сын позвонил матери и сообщил, что спалил ее квартиру. Соседи заметили, как горит дверь двушки и вызвали пожарных. Огонь успел охватить только 7 квадратов, а женщины внутри не было.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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