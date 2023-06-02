Житель Тульской области до смерти забил чайником друга, вернувшегося из магазина без выпивки

В Тульской области мужчине, убившему друга из-за выпивки, дали девять лет колонии строгого режима. Преступник забил свою жертву чайником, разозлившись из-за несостоявшейся покупки алкоголя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно источнику, все произошло еще в конце прошлого года. 19 декабря двое жильцов общежития решили устроить застолье. Один из них ушел в магазин за спиртным, однако через время по какой-то причине вернулся с пустыми руками. Его товарищу это настолько не понравилось, что он схватился за металлический чайник и стал им избивать приятеля. Всего он нанес около девяти ударов.

Выместив всю злость, мужчина отправился спать, а пострадавший попал в больницу. Медики пытались спасти ему жизнь, но травмы оказались слишком серьезными. Через четыре дня он скончался.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. К слову, ранее фигурант уже был судим, и это также учитывалось при выборе наказания.

Ранее житель Красноярска получил 5,5 лет тюрьмы за издевательства над сожительницей. Он избил ее, когда она была беременна.