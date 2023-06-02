Житель Красноярска облил зеленкой, обрил, избил беременную сожительницу и сел на 5,5 лет

В Красноярске осудили 32-летнего жителя, истязавшего свою беременную подругу. За свои преступления он получил 5,5 лет колонии особого режима. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как стало известно, в 2022 году мужчина стал встречаться с 22-летней девушкой. Они стали вместе жить, но их быт мало был похож на нормальный. Россиянин постоянно избивал возлюбленную и оставался безнаказанным. Однако в ноябре он перешел все границы.

После очередной ссоры домашний тиран отправил своей девушке сообщение с неизвестного номера и договорился о встрече. Когда же сожительница пришла, мужчина напал на нее с ножом. Не остановило его и то, что его жертва была беременна. Он приставил орудие ей к горлу и затащил в квартиру приятеля. Там он облил ее зеленкой, обрил и жестоко избил. Примечательно, что в этот раз все происходящее он снимал на камеру.

Ранее житель Кольцово 10 лет издевался над женами, оставаясь безнаказанным. Мужчина бил и свою законную жену, и любовницу, но они всегда забирали заявления из полиции и говорили, что их муж ни при чем.