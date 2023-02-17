Житель Свердловской области жестоко расправился с братом-близнецом, который обидел их мать

В Свердловской области 37-летний мужчина до смерти избил своего брата-близнеца за то, что он обижал их мать. Пострадавший умер от черепно-мозговой травмы. Об этом пишет региональное сетевое издание «Е1.RU».

По данным издания, погибший от рук брата проживал вместе со своей матерью в Невьянске. Он злоупотреблял спиртным, а в один из дней избил мать. Об этом узнал его брат, который живет в Новоуральске.

«По рассматриваемой версии, именно желание наказать брата-близнеца за причиненные матери побои и стало поводом для жестокого избиения со стороны обвиняемого, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

СМИ отмечают, что мужчина, видимо, не рассчитал силы, когда решил наказать брата-близнеца. В Следственном комитете сообщили, что 37-летний обвиняемый ранее уже был судим. Его заключили под стражу, на данный момент по факту случившегося проводятся судебные экспертизы.

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