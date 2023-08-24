Набросилась с палкой и веником: уборщица магазина избила старушку за кормление голубей

В Москве на пенсионерку напали прямо посреди улицы недалеко от станции метро «Преображенская площадь». Как стало известно, ее избила уборщица из магазина за то, что та кормила голубей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника издания, старушка ничем не провоцировала женщину. Она лишь разбрасывала еду птицам. По всей видимости, именно это и не понравилось сотруднице супермаркета. Заметив пожилую россиянку, она выбежала с палкой и веником и стала бить ее.

После произошедшего пенсионерка отправилась домой, но через время ее состояние стало ухудшаться. Тогда она обратилась за медицинской помощью, а также написала заявление в полицию. Теперь по факту избиения проводится проверка. Отметим, что у женщины обнаружены ушибы, гематомы и травмы.

Ранее в Новосибирской области мужчина, желая получить парковочное место, выстрелил в лицо сопернику, тем самым лишив его глаза. Чтобы восставить внешность, пострадавшему потребовалось провести несколько пластических операций.