В Москве студентка-медик умерла после приема таблеток для повышения иммунитета

В Москве скончалась студентка пятого курса Сеченовского университета. По информации Телеграм-канала SHOT, девушка приняла таблетки, чтобы повысить иммунитет, но приобрела их без назначения врача, что и стало для нее роковой ошибкой.

Известно, что перед смертью пятикурсница купила определенный препарат, который хотела пить для здоровья. Вот только после него ей стало резко плохо. Студентку мудвуза доставили в реанимацию НИИ Склифосовского. Однако, несмотря на все старания медиков, ее спасти не удалось. Врачи констатировали смерть.

По предварительным данным, девушка скончалась от отравления таблетками для повышения иммунитета на основе плаценты «Лаеннек». На данный момент все еще не установлено, мог ли бы быть он причиной или же она кроется в чем-то другом. Также выясняется, в каких количествах было принято лекарство.

Ранее в Подмосковье мать с задыхающимся ребенком выставили на улицу из частной «скорой помощи». Врачи потребовали с родителей болеющего пневмонией мальчика сначала 30, а затем и 100 тысяч рублей для транспортировки в Москву. К счастью, маленького пациента все-таки удалось спасти и доставить вовремя в столичную больницу. Но его отец собирается обращаться в следственный комитет и прокуратору для установления справедливости.