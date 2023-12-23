SHOT: житель Подмосковья убил мать, чтобы ему досталась доля квартиры

Житель Подмосковья убил мать, чтобы ему досталась доля квартиры, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Убийство произошло на почве дележки имущества в подмосковной Балашихе. По данным журналистов, 31-летний мужчина, живущий вместе со своей матерью в трехкомнатной квартире, узнал о планах женщины продать свою долю.

Мужчина пытался отговорить мать от продажи доли квартиры, разразился скандал. Однако 58-летняя женщина решила твердо - она продаст свою долю жилья. Тогда ее сын схватил свой охотничий нож и несколько раз ударил им мать в живот и шею. Женщина скончалась на месте.

Мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и сознался в убийстве. Его задержали, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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