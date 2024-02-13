Житель Санкт-Петербурга подавился сосиской и умер в реанимации, об этом сообщает Фонтанка.

О несчастном случае стало известно 13 февраля. По данным журналистов, 62-летний житель Петербурга подавился за завтраком сосиской. Происшествие случилось на улице Коллонтай в Невском районе.

Мужчину оперативно доставили в реанимацию, он провел 11 дней в состоянии клинической смерти. Медики пытались спасти мужчину, однако утром 11 февраля пострадавший скончался. Отмечается, что в дыхательных путях мужчины нашли кусочек сосиски.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге пятилетняя девочка обожгла лицо соком домашнего растения. Ребенок оторвал кусочек растения Молочай и намазал его соком лицо. В итоге у нее диагностировали ожоги и фитодерматоз.