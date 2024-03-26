Забрали 9 млн рублей: воры забрались в дом к актрисе, озвучившей Жасмин и Элизабет Суон

В дом к российской актрисе театра, кино и озвучивания Евгении Игумновой забрались воры. Они украли у заслуженной артистки РФ деньги и украшения на 9 млн рублей.

Ночью воры забрались в двухэтажный особняк 50-летней актрисы в питерском поселке Тярлево. Они вломились, взломав запасную дверь, и вынесли оттуда премиумные часы, подвеску, серьги Tiffany, 11 колец и 5 тысяч долларов, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Евгения Игумнова за свою карьеру снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Ее голосом говорят многие известные персонажи фильмов и мультфильмов: Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря», Белоснежка (дубляж 2001 года), принцесса Жасмин (дубляж 2004 года) и другие киногерои. Имеет звание заслуженной артистки РФ, является лауреатом премии «Золотой софит».

Ранее олимпийская чемпионка Олеся Красномовец из Екатеринбурга стала жертвой воров в Италии. Группа цыган, по словам девушки, похитила у нее сумку с документами и деньгами. В российском консульстве на жалобу соотечественницы пока не отреагировали.