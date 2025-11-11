Житель Подмосковья умер из-за врачебной ошибки, сделав операцию на бедре. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, 49-летний мужчина из Пушкина обратился в частную клинику из-за незначительной травмы, которую получил во время тренировки. Медучреждение ему порекомендовала супруга. Врачи диагностировали надрыв связки бедра и рекомендовали домашний режим.

Но состояние пациента ухудшалось. Оказалось, что у него развился воспалительный процесс, сопровождавшийся сильными болями. При повторном обращении хирург назначил операцию по удалению гноя, которая была проведена 6 ноября.

По словам близких, после хирургического вмешательства состояние мужчины резко ухудшилось: он испытывал невыносимые боли, которые не купировались лекарствами, и мало соображал. На следующий день, 7 ноября пациент скончался.

Согласно заключению экспертизы, смерть наступила в результате повреждения артерии и вены во время медицинских манипуляций. Известно, что мужчина работах охранником, у него было трое детей.

