Житель Подмосковья рассказал, как сбил летевший беспилотник из охотничьего ружья

Житель Подмосковья сбил летевший на его город беспилотник из охотничьего ружья. 52-летний бывший военный поступил так, потому что хотел защитить свою семью и остальных людей. Об этом сообщает источник 360.ru.

Мужчина сбил украинский беспилотник из гладкоствольного ружья «К-71». Все произошло в городском округе Коломна. Он был на своем дачном участнике в деревне Дулебино и около пяти часов утра услышал звук, напоминающий шум моторов дронов.

По словам источника, тогда житель зарядил картечью гладкоствольное ружье «К-71» и метким выстрелом поразил один из дронов, летевших в сторону города Озеры. Он сделал это, чтобы защитить свою семью и остальных людей, которые там живут.

На данный момент с мужчиной работает полиция.

По информации Telegram-канала ПОТОК, бывший военный попал в дрон почти сразу – со второй попытки. Александр рассказал, что ни на секунду не испугался. Всё, о чём он думал в этот момент, — его дети.

Осколки разделись по полю, в отдалении от жилых домов.

Ранее мы писали о том, что захотевший взять интервью у Путина блогер из США чуть не попал под удар дронов ВСУ.