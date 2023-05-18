Житель Подмосковья попал в больницу с резиновой грушей в интимном месте: засунула жена

30-летний житель Подмосковья обратился к медикам с деликатной проблемой. В интимном месте у мужчины застряла резиновая груша. Инородное тело засунула жена во время секса. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Видновские медики провели операцию и извлекли предмет, напоминающую резиновую грушу. Он достигает в диаметре 10 сантиметров.

Источник утверждает, что на днях страсть к экспериментам привела гражданина в медицинское учреждение. Он жаловался на непроходимость кишечника. Оказалось, что с ним произошла неудача во время полового акта с женой.

«В погоне за острыми ощущениями супруги начали искать подручные средства, которые можно было бы использовать в качестве секс-игрушек. Так им попалась невинная на вид груша», – отмечается в сообщении.

Врачи предполагают, что она предназначена для разминания кистей рук.

Отмечается, что жена пострадавшего ухитрилась погрузить весь предмет в тело мужа, а достать обратно не смогла. В результате мужчина испытал сильнейший дискомфорт, вместо удовольствия.

Но врачи, используя специальные инструменты, быстро освободили несчастного, буквально за 15 минут. Но предупредили о том, что боли в пятой точке будут преследовать его еще довольно продолжительное время.

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