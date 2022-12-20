Да будет свет: московский электрик засунул себе лампочку в анальное отверстие

В Москве в больницу обратился пожилой мужчина с необычной просьбой. Он сообщил медикам, что в его заднем проходе находится лампочка, и он не может ее вытащить.

Сообщается, что 61-летний москвич работал электриком, но некоторое время назад он потерял работу, из-за чего находился в подавленном состоянии. Он был в творческом кризисе и пытался отыскать себя. 15 декабря его супруга отправилась на работу, а мужчина тем временем в одиночку выпил бутылку водки.

К моменту, когда электрик решил засунуть в себя лампочку, его сознание уже было полностью затуманено. Именно поэтому он не может вспомнить, что двигало им в тот момент, когда к нему в голову пришла данная идея. Но вытащить самостоятельно инородный предмет у него не получилось.

К врачам мужчина обратился только 19 декабря. Тогда дискомфорт стало невозможно игнорировать. Медикам удалось извлечь лампочку из его прямой кишки без операции, и сейчас он чувствует себя лучше.

Правда, супруге электрик так и не сознался, почему ему на самом деле понадобилась помощь врачей. Он сослался на больную печень, которую необходимо было обследовать в стационаре. Причем во время госпитализации медики действительно обнаружили у мужчины проблемы со здоровьем. У него нашли камни в желчном пузыре и назначили курс лечения.

Ранее москвич попытался сделать себе домашний массаж простаты огурцом, а после не смог вытащить овощ из анального отверстия.