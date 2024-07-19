Житель Подмосковья полгода пытался убить мать и отчима, подмешивая яд в еду

В Подмосковье мужчина полгода пытался убить своих родных. Он подмешивал яд в еду матери и отчима. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, начиная с января этого года, россиянин стал травить членов семьи. В один из дней употреблявшим яд стало плохо. Они обратились к врачу, но он не смог понять причину недуга пациентов. Тогда женщина с мужем пошли в полицию.

Чтобы узнать, что именно произошло, правоохранители просмотрели кадры с камер видеонаблюдения в доме и увидели, как сын кладет сильнодействующее химвещество в продукты. Подозреваемого доставили на допрос, на котором он во всем сознался. По предварительной версии, мужчина хотел убить мать и отчима, чтобы завладеть их недвижимостью.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. В ближайшее время будут предъявлены обвинения.

Ранее мужчина ради наследства женился на жительнице Москвы, пока ее сын находился в зоне СВО.