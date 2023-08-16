Житель Подмосковья покончил с собой, узнав о воровстве дочери

В Подмосковье 51-летний мужчина совершил самоубийство, пока его жена была в ванной комнате. По словам супруги погибшего, он пошел на такой шаг после того, как узнал о кражах, совершенных дочерью. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, в ближайшее время жительница Серпухова должна предстать перед судом из-за воровства. Девушка ограбила сразу несколько магазинов и попалась. Когда об этом стало известно ее семье, больше всего переживал именно отец. Он не мог смириться, что его ребенок совершил преступные деяния, поэтому в один из дней решил покончить с собой.

Труп мужчины был найден в квартире, в которой он проживал вместе с женой. Она и рассказала, что все произошло, пока она была в ванной. По ее мнению, именно переживания за дочь заставили ее мужа прервать свою жизнь.

Ранее на Камчатке повар жестоко избил барменшу. Женщина просила коллегу быть трезвым, что сильно ему не нравилось. Сначала он преследовал ее и называл террористкой, а затем напал на кухне.