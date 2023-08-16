Окровавленную доставили в больницу: повар растоптал голову барменши за просьбу не ходить на работу пьяным

Агрессивный работник камчатского кафе набросился на коллегу в заведении. Причиной конфликта стала просьба девушки — та попросила мужчину не приходить пьяным на смены, передает Telegram-канал Amur Mash.

Заведение, где произошло нападение, расположено в поселке Сокоч. Накануне, 15 августа, повар кафе явился на работу в состоянии алкогольного опьянения. Барменша, увидев мужчину, попросила того больше не появляться в подобном виде. Агрессивного жителя Камчатки разозлило замечание. Сначала он преследовал коллегу и называл террористкой, а потом настиг жертву на кухне и стал жестоко избивать.

Камера видеонаблюдения сняла момент нападения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как повар повалил барменшу на пол, а после стал топтать ее голову. Мужчина практически на протяжении минуты наносил удары беззащитной жертве. Очевидцы избиения не смогли остановить дебошира.

Пострадавшей девушке повезло — она выжила. Окровавленную работницу кафе доставили в больницу. Ее обидчика в данный момент разыскивают правоохранители.

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