Житель Подмосковья отвез врачам истекающего кровью сына цыганского певца

Житель Подмосковья отвез врачам 4-летнего мальчика, истекающего кровью. Ребенок является сыном цыганского певца Атоса Белявского, за жизнь малыша борются врачи.

Как выяснилось, житель микрорайона Клязьма Пушкинского городского округа стал свидетелем трагедии. Днем около 13 часов он вышел из магазина и собирался сесть в машину. В этот момент мужчина увидел бегущих в его сторону женщин с ребенком на руках, который истекал кровью.

Он предложил помощь и отвез их к ближайшей поликлинике, там мальчику вызвали скорую. Женщины сказали, что ребенок упал – обе плакали и кричали.

В больнице ребенку диагностировали перелом свода черепа. Полиция начала проверку по факту ЧП, написал сайт mk.ru.

Ранее сообщалось, что, предварительно, мальчик взял оставленный без присмотра травматический пистолет и, играя, выстрелил, попав в себя.