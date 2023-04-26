Двухлетний ребенок прострелил себе голову из травматического пистолета

Инцидент произошел в городе Пушкино Московской области. Как сообщает Telegram-канал 112, родители двухлетнего малыша оставили без присмотра травматический пистолет «Оса».

По предварительным данным, ребенок схватил оружие и начал играть с ним.

У бесствольной «Осы» нет ни затвора, ни ударника, выстрел осуществляется при помощи электрозапала. Каким образом пуля попала в голову сына, мать пострадавшего объяснить не может, она находится в шоковом состоянии. Ребенок в тяжелейшем состоянии госпитализирован с диагнозом «перелом кости свода черепа». Врачи борются за его жизнь.

Начальная скорость пули «Осы» при использовании патронов 18х45 составляет 140 м/сек, известны случаи смертельных ранений при попадании в голову с короткой дистанции.