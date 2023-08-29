Впавшую в кому из-за ротовируса девочку транспортировали в Сочи, но не в Москву

Маленькая девочка из Екатеринбурга, оказавшаяся при смерти во время отдыха на море вместе с родителями, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Семья ребенка делала все, чтобы транспортировать его из Лазоревского домой или в Москву. Однако пока добиться удалось только перевода в Сочи. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, пациентке было необходимо покинуть прошлую больницу, так как там не могли оказать квалифицированную помощь. И вот спустя несколько дней ее, наконец транспортировали. Все прошло успешно, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло в пути.

К слову, как стало известно изданию «Россия. Кубань», изначально велся разговор о перевозке девочки в Москву. Однако это оказалось невозможным. Тяжелое состояние ребенка не позволяет преодолевать большие расстояния без рисков. На данный момент несовершеннолетняя по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ и не приходит в себя.

Напомним, что девочке стало плохо во время отдыха на море. Ее мать сразу подумала на ротовирус, так как больница Лазоревского была заполнена маленькими пациентами с похожими симптомами. Но с каждым днем школьнице становилось все хуже, никакие лекарственные препараты не помогали. Когда родители все-таки добились госпитализации, ее состояние уже было критическим.

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