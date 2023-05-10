В Москве родной сын выстрелил матери в грудь, когда она не дала денег на пиво

В Москве 26-летний сын выстрелил в родную мать из пневматического ружья. Ему не понравилось, что женщина отказалась дать денег на пиво.

Инцидент произошел 8 мая. 51-летняя потерпевшая в тот день выпивала в квартире. Сын пришел домой тоже нетрезвым. Не получив от матери денег на пиво, он отправился в комнату и вернулся с ружьем.

Сначала молодой человек выстрелил в телевизор, а потом – в грудь своей матери. Ее госпитализировали, врачи извлекли пулю.

Как выяснил сайт mk.ru, у мужчины не было разрешения на пневматическое ружье. Также он хранил в квартире арбалет.

Женщина написала заявление в полицию, начата проверка. Оказалось, что раньше сын разбивал ей голову и кидался с ножом.

В апреле в Подольске 15-летний подросток выстрелил в глаз мужчине из пневматического оружия.