Житель Петербурга убил собаку из-за громкого лая и избежал наказания

Житель Санкт-Петербурга стал фигурантом дела о жестоком убийстве пожилой собаки породы такса. Животное принадлежало сожительнице живодера.

Инцидент произошел в поселке Молодежное в Ленинградской области. В ходе распития спиртных напитков между сожителями возникла ссора, так как собака громко лаяла. Разъяренный мужчина схватил пса за холку и попытался выбросить из окна, но прислушался к мольбам женщины и не стал этого делать.

В какой-то момент мужчина внезапно вновь схватил таксу за задние лапы и размахнувшись, со всей силы ударил ее головой о подоконник, а после еще два раза с силой ударил о пол. В итоге несчастное животное погибло на месте. Расправа над собакой происходила на кухне, пишет издание mk.ru.

Хозяйка убитого пса подала в суд на мужчину, но после решила простить сожителя и попросила прекратить дело в связи с примирением сторон, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали, что в Забайкалье мужчина жестоко убил щенка, чтобы наказать за кражу кур. Он привязал собаку, а после несколько раз переехал на машине. Известно, что у мужчины имеются еще четыре пса, а также кот. Теперь его соседи переживают за их дальнейшую судьбу.