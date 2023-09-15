Наказал за кражу: мужчина жестоко убил щенка, переехав его на машине несколько раз

В Забайкалье, селе Смоленка, мужчина жестоко убил щенка, чтобы наказать за кражу кур. Он привязал собаку, а после несколько раз переехал на машине. Об этом сообщает издание mk.ru.

Очевидец рассказал, что животное умерло на руках его подруги. Она видела, как россиянин сначала прикрепил поводок питомца к автомобилю и протащил его так несколько метров. Затем он привязал веревку к дереву, сел за руль и проехался по щенку. Оставив мертвую собаку на улице, местный житель ушел, а свидетельница похоронила ее.

Известно, что у мужчины имеются еще четыре пса, а также кот. Теперь его соседи переживают за их судьбу.

В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю пояснили, что на жестокость россиянина побудило поведение питомца. Оказалось, что он крал кур. Именно поэтому он решил наказать собаку.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители опрашивают очевидцев для вынесения решения.

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