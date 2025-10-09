Житель Петербурга расстрелял мужчину на глазах у детей из-за 130 тысяч рублей

В Петербурге мужчина вломился в квартиру и расстрелял проживающего там мужчину на глазах у детей. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что нападавший пытался вернуть 130 тысяч рублей.

По данным источника, 8 октября мужчина покупал запчасти для своей машины, но при переводе случайно ошибся номером и отправил деньги другому человеку. Он сразу же связался с женщиной, которой поступили 130 тысяч рублей на счет, и объяснил ситуацию, однако она посчитала его мошенником и отказалась возвращать средства.

Сообщается, что после разговора с женщиной россиянин нашел адрес ее семьи и поехал, чтобы поговорить лично. Но уже на месте в разборки вмешался муж жительницы Петербурга. В итоге разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и расстрелял оппонента.

В квартиру на Пулковском шоссе приехали скорая и экстренные службы. Пострадавшего госпитализировали и направили в реанимацию, а стрелявшего задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

