Жена пыталась помочь убийце: раскрыты подробности расправы над архитектором Супоницким

Жена расстрелянного в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого Алиса пыталась спасти от пожара его убийцу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Супруга Супоницкого Алиса рассказала, что в день произошедшего Александр должен был отвести дочь Стефанию в школу. После того, как они вышли из дома, женщина услышала выстрелы и крики. Жена архитектора заперла детей в ванной и вышла в подъезд, где увидела труп мужа.

Алиса заметила, что в квартире напротив случился пожар. В окне она увидела силуэт мужчины и даже пыталась помочь ему, не подозревая, что он может быть убийцей Александра.

Также известно, что Александр Супоницкий на протяжении более 15 лет был знаком со своим предполагаемым убийцей Константином Козыревым. Как выяснилось, фирма Супоницкого занималась проектированием загородного дома для Козырева в Курортном районе Петербурга, что и положило начало их деловым и финансовым отношениям.

Несмотря на солидный профессиональный опыт обоих мужчин, к настоящему моменту они испытывали серьезные финансовые трудности. Супоницкий, будучи отцом четверых детей (включая совершеннолетних детей от первого брака, проживающих в Израиле), был вынужден брать кредиты для погашения ипотеки за трехкомнатную квартиру в ЖК «Царская Столица», где проживал с семьей. По информации Telegram-канала Baza, значимого имущества у архитектора не оставалось.

Финансовое состояние Козырева также нельзя было назвать идеальным после череды уголовных дел и судебных разбирательств. Несмотря на официальный развод, он продолжал проживать вместе с бывшей женой и детьми. Уголовное преследование в отношении экс-топ-менеджера по статье о мошенничестве было прекращено лишь в феврале текущего года.

Напомним, согласно данным СМИ, Супоницкого могли убить из-за долга в 3 млн долларов. Но сейчас уточняется, что сумма была выше и составляла 5 млн долларов.