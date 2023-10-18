В Москве пятиклассника «посвятили в петухи» в школьном туалете

В Москве прокуратура проверит школу, в которой прошло «посвящение в петухи» пятиклассника. Унижение ребенка произошло в туалете учебного заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мама одного из учеников пожаловалась, что на ее сына напали сверстники и провели с ним «обряд», который в местах лишения свободы называется «посвящением в петухи». По ее словам, мальчик не смог ничего сделать, так как его обездвижили и поставили на колени в туалете.

К слову, как отмечается, оба пятиклассника воспитываются в благополучных семьях. Раньше ни в чем подобном замечены не были. Учителя дают им исключительно положительные характеристики.

Другие обстоятельства произошедшего пока не уточняются. Проводятся проверки.

Ранее полиция задержала подростков, которые избивали сверстников в Москве и Подмосковье. Пока известно только о двоих парнях. Один из них уроженец Узбекистана, а другой - житель Екатеринбурга.