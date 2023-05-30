Житель Петербурга, которого бросила девушка, отсудил 2 миллиона рублей за страдания

Суд в Санкт-Петербурге присудил мужчине 2 миллиона рублей компенсации морального вреда из-за несправедливого обвинения. Об этом сообщается на сайте «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Источник утверждает, что в феврале 2020 года мужчину задержали по делу о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Его поместили в изолятор на время следствия, но в мае 2022 года суд оправдал его по указанному делу.

В результате мужчина решил обратиться с иском к Минфину РФ в Невский районный суд. Он попросил 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Пострадавший мужчина описал свои страдания и страхи во время изоляции, которые по его словам, привели к депрессии. Кроме того, во время следствия от него ушла девушка, которая якобы поверила в обвинения.

По итогу суд указал, что истец имеет право на реабилитацию по закону, и оценил вред, нанесенный мужчине, в 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова потребовала 200 тысяч рублей компенсации с хозяйки пса, покусавшего ее дочь.