Дана Борисова потребовала 200 тысяч рублей компенсации с хозяйки пса, покусавшего ее дочь

Телеведущая Дана Борисова потребовала компенсацию морального вреда с хозяйки пса, который покусал ее дочь в ресторане. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Девочка сейчас находится в НИИ неотложной хирургии и травматологии. По словам хозяйки собаки, пес не был привит. Теперь девочке предстоит получить шесть уколов от бешенства.

Напомним, что инцидент произошел в подмосковном дог-френдли ресторане. Дана Борисова пришла туда вместе со своей дочерью и шпицем по имени Мишель. После окончания вечера Дана хотела вызвать такси, но в один момент в открытую дверь с улицы вбежал джек-рассел-терьер и набросился на девочку. В результате у девочки повреждены кисти. Вызвали полицию, но ведущая написала заявление, что претензий не имеет, так как она договорилась с хозяйкой ресторана о моральной компенсации.

«Оказалось, что уже есть закон о том, что, если собака укусит, то владелец собаки должен заплатить штраф в размере 200 тысяч. Такое совпадение: мы как раз на такую сумму договаривались», — цитирует знаменитость источник.

Напомним, что бывшая ведущая передачи «Армейский магазин» Дана Борисова родила единственную дочь от экс-избранника, бизнесмена Максима Аксенова.

Ранее мы писали о том, как Дана Борисова травмировала ягодицы во время отпуска в Египте.