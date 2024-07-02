Житель Первоуральска облил жену бензином и поджег

Житель Первоуральска Свердловской области облил бензином свою 35-летнюю супругу и поджег. Женщина скончалась от 80% ожогов тела.

Кристина жила с Александром больше шести лет, оставив первого супруга. Близкие отговаривали: новый муж нигде не работал, кидался на нее с ножом и топором, а как-то раз он поджег матрас из-за конфликта с тестем. Тем не менее, женщина не прислушивалась к советам родных.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, 28 июня Кристина полдня провела у родителей, а когда вернулась домой, мужчина облил ее бензином. Кристина попыталась убежать, но супруг бросил в нее горящую спичку. Женщину госпитализировали, но в понедельник, 1 июня, она скончалась. В настоящее время 17-летний сын находится с бывшим мужем погибшей.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью). Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщали, что в Коми 57-летняя женщина из ревности попыталась заживо сжечь своего 32-летнего бывшего любовника вместе с его новой возлюбленной.