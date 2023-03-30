Житель Пермского края обокрал двух девочек на детской площадке

В Пермском крае поймали и осудили мужчину, который обокрал двух школьниц на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Об инциденте стало известно от родителей несовершеннолетних девочек. Они рассказали, что дети играли во дворе, одна из школьниц решила положить мобильный телефон в сумку подруги и оставила на скамейке. В какой-то момент дети заметили, что она исчезла. По информации СМИ, сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Сотрудники нашли вора, им оказался местный житель. Он в состоянии алкогольного опьянения заметил сумочку, украл ее и убежал. Мужчина успел продать один из телефонов, а второй был изъят у него при обыске.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Калуге 16-летняя школьница украла продукты и напала с ножом на сотрудницу магазина. Несовершеннолетняя девушка пришла в сетевой магазин и совершила кражу продуктов. При попытке сотрудников ее остановить подозреваемая нанесла имеющимся при ней ножом удар в шею одной из сотрудниц и скрылась с места преступления.