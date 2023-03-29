В Калуге 16-летняя школьница украла продукты и напала с ножом на сотрудницу магазина

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 16-летней девушки, которая подозревается в разбойном нападении на магазин продуктов в Калуге. Об этом сообщается на сайте kp40.ru со ссылкой на управление Следственного комитета по Калужской области.

Преступление случилось в воскресенье, 26 марта. Несовершеннолетняя девушка пришла в сетевой магазин и совершила кражу продуктов.

«При попытке сотрудников ее остановить подозреваемая нанесла имеющимся при ней ножом удар в шею одной из сотрудниц и скрылась с места преступления», – рассказал источник в Следственном комитете.

Сейчас девушку задержали. За такой поступок ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, как в Москве мужчина украл 12 тысяч лотерейных билетов «Русского лото» и «Спортлото». 50-летний фигурант перед совершением преступления проработал в лотерейном центре определенный срок. Он был продавцом-консультантом в отделении на Варшавском шоссе.

В его распоряжении попало множество тысяч лотерейных билетов. Отмечается, что через несколько месяцев работы, злоумышленник разочаровался в своем деле и начал эти билеты красть, чтобы поднять свой заработок.