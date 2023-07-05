Житель Перми сломал подростку челюсть из-за выкинутого яблока

В Перми мужчина сломал 17-летнему подростку челюсть за выкинутое яблоко.

Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло летом прошлого года, когда юноша выкинул яблоко за ограду дома. Оно попало в жену виновного. Тогда мужчина ударил несовершеннолетнего в челюсть.

Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести: у подростка двухсторонний перелом челюсти.

Виновный был приговорен к полутора годам ограничения свободы. Он также обязан выплатить подростку компенсацию в размере 180 тысяч рублей.

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