Житель Омской области до смерти избил жену за желание выйти из дома

В Омской области задержали мужчину, который жестоко избил супругу. Женщина умерла от травм в больнице. Об этом сообщает СУ СК РФ по Омской области.

Инцидент произошел в Называевском районе, 10 декабря. 53-летняя женщина решила выйти из дома на улицу, сходить в гости, но 59-летний супруг оказался против этого. Он силой удерживал ее и избил. Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медикам не удалось ее спасти.

Когда полицейские узнали о произошедшем, то заподозрили в преступлении мужа покойной. Мужчина рассказал правоохранителям, что начал избивать жену за то, что она собралась в гости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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