В Бурятии племянник зарезал дядю за медлительную доставку алкоголя

40-летнему жителю Закаменского района Бурятии предъявлено обвинение в убийстве родного дяди. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой племянник накинулся на родственника с ножом. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Инцидент произошел вечером в субботу, 10 декабря. В одном из домов был обнаружен труп 47-летнего мужчины с колото-резаными ранениями шеи и спины. По подозрению в совершении преступления правоохранительные органы задержали племянника покойного.

Преступник рассказал, что дядя пришел к нему в гости, и они начали распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, то старший мужчина отправился в магазин, но пропал на долгое время. Племянник злился, а после возвращения родственника предъявил ему свои претензии. Между мужчинами произошла ссора, которая привела к убийству дяди путем нанесения нескольких ударов ножом. Он скончался на месте.

Нападавший скрылся из дома, но вскоре на одной из городских улиц был пойман правоохранителями. По факту преступления Джидинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия заведено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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