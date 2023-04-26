Житель Омска толкнул женщину под маршрутку, а после выдавил себе единственный глаз

В Омске мужчина толкнул женщину под маршрутку, а после выдавил себе единственный глаз. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственное управление следственного комитета России по Омской области.

По данным источника, инцидент произошел вечером 23 апреля около остановки на улице Магистральной. 35-летний мужчина толкнул незнакомую ему 47-летнюю женщину на проезжую часть. Она оказалась перед микроавтобусом, который успел затормозить. Пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга. Медики направили ее на амбулаторное лечение.

Отмечается, что хулиган был в состоянии наркотического опьянения. РИА Новости пишут, что после случившегося он выдавил себе глаз. Второго тоже не было, так как он выколол его еще три года назад в колонии, где отбывал наказание за распространение наркотиков.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Ему грозит до 20 лет колонии или пожизненный срок.

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