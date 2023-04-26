«Сразу в сердце воткнули нож»: пьяный уралец зарезал медбрата, приехавшего к нему на вызов

В Свердловской области 25 апреля произошло жестокое убийство 28-летнего сотрудника скорой помощи. Медик приехал на вызов к пациенту и получил нож в сердце. Об этом сообщает издание E1.ru.

Преступление было совершено в Березовском на улице Гагарина примерно в 20:00. Друг погибшего рассказал, что медикам поступил вызов, и они приехали к пациенту. Однако врачи даже не успели переступить порог квартиры. Мужчина открыл дверь и сразу же напал на фельдшеров.

«Они приехали на адрес, стучали долго сначала, затем им открыли резко дверь и без объяснения причин ему сразу же в сердце воткнули нож», - рассказал источник СМИ.

Медбрата спасти не удалось. Удар ножом оказался смертельным. Он скончался в тот же вечер. На данный момент неизвестно, по какой именно причине пациент напал на врачей. Помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области уточнил изданию «Newdaynews.ru», что скорая была вызвала для пожилой женщины, но приехавших встречал ее пьяный муж.

Полиция задержала 67-летнего подозреваемого, однако допросить его не удалось, так как он был во невменяемом состоянии. Известно, что мужчина уже был судим и в общей сложности провел в тюрьме 15 лет. Среди его «послужного списка» также числится нападение с ножом на супругу.

Ранее похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Правда, там удалось вовремя остановить буйного пациента. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи, а когда медики приехали, начал с ними драку.