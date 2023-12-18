Коллега госпитализирован с ранением: строителя застрелили за «неправильно» вырытую траншею

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Краснодаре убийцу строителя. Незнакомец застрелил работника за то, что тот якобы неправильно вырыл траншею. Также пострадал коллега погибшего специалиста, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Нападение на строителей произошло накануне, 17 декабря. Некий мужчина вечером ворвался в вагончик, где находились специалисты, и стал кричать на них, предъявляя претензию за какую-то «неправильно» вырытую траншею. Затем незнакомец достал ружье и открыл огонь: он убил выстрелом в голову одного работника, а также ранил его коллегу. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Через некоторое время на место инцидента прибыли правоохранители. В настоящий момент они ведут поиски вооруженного незнакомца по всему городу.

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