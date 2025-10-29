Житель Новосибирска пять дней не мог встать из ванны из-за лишнего веса. Об этом сообщает НТВ.

Прибывшим на вызов новосибирским медикам пришлось вызывать на место происшествия спасателей МЧС. Дело в том, что они не могли достать мужчину с лишним весом, который провел пять дней сидя в ванне.

За время, которое новосибирец провел в ванне, у него образовались пролежни. Спасатели достали мужчину и передали его в руки врачей.

В МЧС напомнили о необходимости адаптировать жилье под нужды людей с ограниченной подвижностью. Там также напомнили о возможности пользоваться душем.

Ранее мы писали о том, что 63-летняя туристка из России скончалась в Индии, подхватив кишечную инфекцию.

Мы также рассказывали о случае, когда пенсионерка умерла в больнице после того, как медсестры не смогли ее поднять.