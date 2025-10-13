«Протащили на пледе по полу»: пенсионерка умерла в больнице после того, как медсестры не смогли ее поднять

В Химкинской больнице умерла пенсионерка. Она упала и нуждалась в помощи, но медсестры не смогли ее поднять. Санитаров не было. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

76-летняя женщина была госпитализирована в лечебное учреждение после того, как дома упала и несколько дней пролежала без помощи, пока ее не обнаружили соседи. В ночь на 11 октября, находясь в больнице, пациентка вновь потеряла сознание по пути в туалет и ударилась головой.

Свидетельница происшествия, соседка по палате Мария (имя изменено), рассказала, что в момент инцидента поблизости не оказалось санитаров. Медсестры, присутствовавшие на месте, не смогли поднять ослабленную женщину и усадить ее в кресло-каталку.

«Бабушка вся была бледная, пыталась сказать, что ей очень плохо. Медсестры не придумали ничего лучше, чем протащить больного пенсионера на пледе по полу. Когда женщину притащили в нашу палату, ее тоже оставили на полу, сделав ей какой-то укол и положив под голову подушку», — рассказала Мария.

По словам пациентов, медицинские работники ограничились инъекцией и оставили пенсионерку лежать на полу, рассчитывая, что к утру она «встанет сама». В разговоре, который записали свидетели, медсестры обсуждали, что пациентка может снова упасть, но пришли к выводу, что сделали все возможное. Позже женщина скончалась.

Кроме того, пациенты терапевтического отделения больницы пожаловались на антисанитарные условия в медучреждении. По их словам, в палатах присутствуют тараканы и клопы, которые ползают по стенам, мебели и даже попадают в посуду с едой.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области сообщили журналистам, что проведут проверку.

