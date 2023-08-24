Житель Нижнего Новгорода объявил музыкальную войну ресторанам в центре города

Житель Нижнего Новгорода под псевдонимом Синий Карандаш терроризирует рестораны и соседей невыносимой музыкой, об этом сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчину раздражал громкий звук музыки, доносящийся с летних веранд заведений, которые расположены под его окнами.

Изобретательный мужчина решил ответить рестораторам тем же — включил звуки грохота на полную и выставил колонки на подоконник. Теперь из-за инициативного жителя страдают не только посетители кафе, но и его соседи, которые вынуждены слушать музыку вперемешку с долбежкой.

Впрочем, владельцы кафе рассказывают, что громкость их музыки не превышает допустимых норм, а мужчина, якобы, разозлился на них после того, как ему отказали в скидках и особом обслуживании.

Два года назад похожая ситуация произошла еще с одним нижегородцем, Юрием Кондратьевым. Он включал своими соседям конское ржание на полной громкости. Впрочем, Синий Карандаш просит не сравнивать эти два случая, ведь он, в отличие от Кондратьева, которому дали за музыкальный терроризм 3,5 года условно, борется за справедливость.

«Это совсем, конечно, крайний случай, и он совсем не рифмуется с тем, что происходит здесь. Это частный случай, с которым сталкиваются все жители Большой Покровской. И для его решения нужны не какие-то точечные договоренности, а введение нормативов», — заявил активист.

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