Петербуржец попал в больницу после встречи с разъяренным быком в парке

Житель Красного села в Санкт-Петербурге едва не погиб после встречи с агрессивным быком. Мужчина повстречал животное в парке во время прогулки. После нападения он оказался в больнице, передает 78.ru.

Встреча, едва не закончившаяся трагично для 35-летнего петербуржца, произошла накануне, 23 августа. Около 22:00 по московскому времени в Нижнем Красносельском парке на Нагорной улице мужчина увидел быка. Что животное делало в общественном месте — неизвестно. В какой-то момент оно набросилось на прохожего и попыталось забодать. Но мужчина избежал гибели и отделался травмами.

Медики осмотрели пострадавшего и зафиксировали у него множественные ушибы спины и ног, закрытую травму живота, а также гематому на поясничном отделе. После нападения быка петербуржца поместили в хирургическое отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Курской области жертвой нападения быка стала женщина. Кроме того, пострадал ее супруг — мужчина был экстренно доставлен в реанимацию.