Вампира из «Битвы экстрасенсов» обвинили в мошенничестве: развел клиентку на деньги

Звезда «Новой битвы экстрасенсов» Артем Краснов, называющий себя вампиром, развел девушку на 70 тысяч рублей. Также пострадавшая рассказала, что ясновидящий попросил у нее фотографии без одежды. Правда, как выяснилось позже, общалась она с мошенником. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, москвичка захотела решить жизненные проблемы при помощи магии. Она нашла в Сети одного из фаворитов нового сезона мистического шоу и договорилась с ним о сеансе. Как утверждает девушка, Краснов сначала потребовал с нее 20 тысяч рублей. Затем он обнаружил на ней порчу и выставил ценник в размере 100 тысяч рублей. Таких денег у клиентки не оказалось, поэтому экстрасенс сделал ей 50-процентную скидку.

Когда россиянка перевела деньги, вампир сообщил ей, что ему нужны еще и ее фотографии в стиле «ню». А когда она расспросила обо всем подробнее, то поняла, что вела общение с мошенником. Чтобы вернуть деньги девушка обратилась в полицию.

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