Житель Москвы избил сожительницу стулом и отрезал ей фалангу пальца во время ссоры

Мужчина избил свою сожительницу стулом по голове, а после отрезал ножом ей фалангу среднего пальца. Инцидент произошел 11 января в Москве в поселке Кленовское на улице Мичурина.

Собеседник РЕН ТВ отметил, что пара начала ругаться. В итоге разъяренный мужчина избил сожительницу стулом по голове, а после взял кухонный нож и отрезал ей дистальную фалангу среднего пальца.

Пострадавшую госпитализировали. Мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали правоохранители.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

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