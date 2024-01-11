12:38, 11 января 2024
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Житель Москвы избил сожительницу стулом и отрезал ей фалангу пальца во время ссоры
© Pixabay.com
Мужчина избил свою сожительницу стулом по голове, а после отрезал ножом ей фалангу среднего пальца. Инцидент произошел 11 января в Москве в поселке Кленовское на улице Мичурина.
Собеседник РЕН ТВ отметил, что пара начала ругаться. В итоге разъяренный мужчина избил сожительницу стулом по голове, а после взял кухонный нож и отрезал ей дистальную фалангу среднего пальца.
Пострадавшую госпитализировали. Мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали правоохранители.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.
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